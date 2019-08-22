Стали известны лидеры президентской гонки в Польше

Если бы президентские выборы состоялись в это воскресенье, Анджей Дуда имел бы больше шансов на новый срок. Об этом свидетельствует результат соцопроса Института Pollster для газеты Superexpress, передает РБК-Украина.

Данные соцопроса свидетельствуют, что действующий президент Анджей Дуда имеет больше всего шансов остаться в президентском кресле - его готовы поддержать 36% респондентов.

Второе место занимает бывший премьер-министр Польши и нынешний председатель европейского совета Дональд Туск. Он пользуется поддержкой 26% опрошенных.

Роберт Бедронь, глава социал-демократической партии Wiosna занимает в рейтинге третье место. Он может рассчитывать на 10% поддержки избирателей. Примечательно, что Бедронь открыто заявляет о своей гомосексуальной ориентации.

На четвертом месте расположился польский актер, музыкант и основатель политического движения Kukiz'15 Павел Кукиз. Ему готовы отдать свои голоса 5% процентов респондентов.

Пятую строчку занял председатель польской сельской партии (PSL) Владислав Кошиняк-Камыш - 4% опрошенных готовы за него проголосовать.

Польский политолог Казимеж Кик в интервью изданию отметил, что разница в 10 процентных пунктов "не гарантирует переизбрания, а Анджею Дуде следует взглянуть на своего предшественника - Бронислава Коморовского". По словам Кика, Коморовский также лидировал в соцопросах, но в итоге проиграл президентские выборы в 2015 году.

В то же время, политолог считает, что Анджей Дуда в настоящее время является самым популярным польским политиком.

Напомним, президентские выборы в Польше должны пройти в 2020 году.

Как ранее сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу первого сентября по приглашению Анджея Дуды.