Главу НАБУ суд визнав винним у корупції

Йдеться про його відпочинок у Рівненській області, який оплачували треті особи

Главу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник програв апеляцію в Рівненському суді і був визнаний винним в корупції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення в Faсebook прес-секретаря екс-генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган.

Відзначимо, мова йде про його відпочинку в Рівненській області, який оплачували треті особи на суму близько півмільйона гривень.

"Ну що, на чолі НАБУ - визнаний судом корупціонер! Україна таки має таланти." Боротися "з корупцією вміють не всі, але отримувати протоколи за корупцію вміють" антикорупціонери ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Госбюро розслідувань підозрює Артема Ситника в тому, що він на протязі за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.

Крім того, ГБР перевіряє можливу причетність директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпрому".