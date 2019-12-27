Стали відомі ще два учасника обміну полоненими

Громадян України Дарію Мастикашеву і Олександра Каратая, яких підозрювали у держзраді, і які були включені російською стороною в список обміну між Україною і Росією, звільнили з-під варти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.

Повідомляється, що батько адвоката Володимир Рибін написав у Facebook, що Червоногвардійський райсуд Дніпра затвердив угоду про визнання провини в обмін на звільнення за відбування без конфіскації майна та припинення кримінального провадження.

"Сьогодні, 27.12.2019 р. Червоногвардійський суд Дніпропетровська провів засідання щодо справи Дар'ї Мастикашевої. В рамках юридичної очищення в ході підготовки до обміну, судом затверджена угода про визнання провини в обмін на звільнення "за відбуте" без конфіскації майна і припинення кримінального переслідування. Дарина звільнена в залі засідання після двох з половиною років катівні! Разом з Дариною звільнений на тих же умовах і убуде на обмін Олександр Каратай", - написав він.

Нагадаємо, з серпня 2017 року Дарину Мастикашеву і Олександра Каратая підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 28 (вчинення злочину групою осіб), частиною 1 статті 111 (державна зрада), а саме те, що у 2017 році вони організували виїзд в Росію колишніх українських вояків, учасників бойових дій на Донбасі, під приводом роботи на будівельних об'єктах Як вважає звинувачення, в Росії колишні бійці повинні були використовуватися в диверсіях, зрежисованих російськими спецслужбами.

Як повідомляло РБК-Україна, Київ і ОРДЛО погодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених" - це 29 грудня.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор Руслан Рябошапака прокоментував можливу участь екс-"беркутівців", які фігурують у справах Майдану, обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Він упевнений, що "нічого незаконного там не відбудеться".