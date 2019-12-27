Стали известны еще два участника обмена пленными

Граждан Украины Дарью Мастикашеву и Александра Каратая, которых подозревают в госизмене, и которые были включены российской стороной в список обмена между Украиной и Россией, освободили из-под стражи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.

Сообщается, что отец адвоката Владимир Рыбин написал в Facebook, что Красногвардейский райсуд Днепра утвердил соглашение о признании вины в обмен на освобождение за отбытие без конфискации имущества и прекращения уголовного производства.

"Сегодня, 27.12.2019г. Красногвардейский суд Днепропетровска провел заседание по Делу Дарьи Мастикашевой. В рамках юридической очистки в ходе подготовки к обмену, судом утверждена сделка о признании вины в обмен на освобождение "по отбытому" без конфискации имущества и прекращение уголовного преследования. Дарья освобождена в зале заседания после двух с половиной лет застенка! Вместе с Дарьей освобожден на тех же условиях и убудет на обмен Александр Каратай", - написал он.

Напомним, c августа 2017 года Дарью Мастикашеву и Александра Каратая подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28 (совершение преступления группой лиц), частью 1 статьи 111 (государственная измена), а именно то, что в 2017 году они организовали выезд в Россию бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, под предлогом работы на строительных объектах. Как считает обвинение, в России бывшие бойцы должны были использоваться в диверсиях, срежиссированных российскими спецслужбами.

Как сообщало РБК-Украина, Киев и ОРДЛО согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" - это 29 декабря.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Руслан Рябошапака прокомментировал возможное участие экс-"беркутовцев", которые фигурируют в делах Майдана, в обмене пленными между Украиной и ОРДЛО. Он уверен, что "ничего незаконного там не произойдет".