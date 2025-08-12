Стала известна дата учений РФ и Беларуси "Запад-2025"

Учения "Запад-2025"

Ожидается, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в Беларусь уже прибыли первые российские подразделения для участия в учениях.

В Москве утверждают, что учения будут носить исключительно оборонительный характер и направлены на отработку действий в случае возможной агрессии против так называемого Союзного государства - объединения России и Беларуси.

Как заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин основные маневры "Запад-2025" перенесены вглубь страны, подальше от западных границ, чтобы снизить напряженность в регионе.

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский предупредил, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.

