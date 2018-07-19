Стала відома причина отруєння дітей у таборі "Орлятко"

Наразі хворі перебувають під постійним медичним наглядом та отримують необхідне лікування,

Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) встановив причину отруєння дітей у таборі "Орлятко" Донецької області, що сталося 16-17 липня. Про це повідомляє прес-служба Центру Громадського здоров'я МОЗ.

Так, у 18 з 94 хворих підтверджено діагноз гостра дизентерія Зонне.

Наразі хворі перебувають під постійним медичним наглядом та отримують необхідне лікування, їх стан задовільний. Як зазначається, у таборі були встановлені порушення санітарного умов.

"Наказом директора позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Орлятко" від 17 липня 2018 року номер 94 діяльність закладу "Орлятко" припинена", - йдеться у заяві.

Також за фактом порушення санітарних умов відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, що омбудсмен Людмила Денісова заявила, що отруєння дітей у таборі "Орлятко" у Донецькій області стало наймасштабнішим в Україні за останні кілька років.

Нагадаємо, число госпіталізованих у результаті масового отруєння у дитячому таборі зросло до 94 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що табір, в якому отруїлися діти, закрито, а за фактом отруєння розпочато кримінальну справу.