Стала известна причина отравления детей в лагере "Орленок"

Сейчас больные находятся под постоянным медицинским наблюдением и получают необходимое лечение

Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения установил причину отравления детей в лагере "Орленок" Донецкой области, что произошло 16-17 июля. Об этом сообщает пресс-служба Центра Общественного здоровья Минздрава.

Так, в 18 из 94 больных подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне.

В настоящее время больные находятся под постоянным медицинским наблюдением и получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. Как отмечается, в лагере были установлены нарушения санитарного условий.

"Приказом директора загородного детского заведения оздоровления и отдыха "Орленок" от 17 июля 2018 года номер 94 деятельность учреждения "Орленок" приостановлена", - говорится в заявлении.

Также по факту нарушения санитарных условий открыто уголовное производство.

Напомним, что омбудсмен Людмила Денисова заявила, что отравление детей в лагере "Орленок" в Донецкой области стало самым масштабным в Украине за последние несколько лет.

Напомним, число госпитализированных в результате массового отравления в детском лагере возросло до 94 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лагерь, в котором отравились дети, закрыто, а по факту отравления начато уголовное дело.