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Відбулося жеребкування другого етапу чемпіонату УПЛ

Новини » Спорт    05.03.2019 - 13:12
Відбулося жеребкування другого етапу чемпіонату УПЛ

"Динамо" і "Шахтар" зіграють в 25 і 30 турах

Відбулося жеребкування другого етапу змагань чемпіонату української Прем'єр-ліги сезону 2018/19 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УПЛ.

Формування першої і другої шістки остаточно завершитися після 22 туру, команди будуть розбиті на дві підгрупи. Перша шістка буде боротися за місце в єврокубках, а друга - за право залишитися в елітному дивізіоні.

На даний момент місце у верхівці собі гарантували тільки "Динамо", "Шахтар" і "Олександрія", а ось "Карпати", "Олімпік", "Арсенал-Київ" і "Чорноморець" вже точно зіграють в другій шістці.

Уже відомо, що лідери турнірної таблиці - "Шахтар" і "Динамо" - у другій половині сезону зіграють між собою в 25 і 30 турах.

Номер команди відповідає її положенню в турнірній таблиці.

Відбулося жеребкування другого етапу чемпіонату УПЛ

Таблиця команд УПЛ після 20 турів (скрін з upl.ua)

Відбулося жеребкування другого етапу чемпіонату УПЛ

Фото: календар матчів другого етапу чемпіонату України (upl.ua)

Нагадаємо, київське "Динамо" і донецький "Шахтар" з перемог стартували в чемпіонаті України сезону 2018/19.

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