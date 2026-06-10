Становится на 5 градусов прохладнее. Эксперт рассказала, как снизить уровень жары в городах

Главное: "Острова тепла": Из-за чрезмерной застройки и дефицита зелени температура в украинских городах может быть на 5 градусов и более выше, чем в пригороде.

Из-за чрезмерной застройки и дефицита зелени температура в украинских городах может быть на 5 градусов и более выше, чем в пригороде. Естественные решения: Самым эффективным инструментом адаптации является озеленение: парки, зеленые крыши, стены и "дождевые сады", которые не только охлаждают воздух, но и впитывают влагу во время ливней.

Самым эффективным инструментом адаптации является озеленение: парки, зеленые крыши, стены и "дождевые сады", которые не только охлаждают воздух, но и впитывают влагу во время ливней. Стратегический подход: Города должны использовать спутниковые данные для выявления наиболее уязвимых участков и закладывать эти риски в планы развития громад.

Города должны использовать спутниковые данные для выявления наиболее уязвимых участков и закладывать эти риски в планы развития громад. Роль общества: Изменение климата должно решаться на местном уровне - жителям стоит объединяться и требовать от местных властей внедрения экологических решений для комфортной среды.

Природоориентированные решения против бетона

По словам эксперта, для защиты городов от экстремальной жары важно отдавать предпочтение природоориентированным решениям, которые не только охлаждают воздух, но и очищают его.

"Все понимают, что летом в парке прохладнее, чем там, где много бетона. Это решение от создания новых зеленых зон и сохранения старых до восстановления рек, обустройства дождевых садов. Зеленые крыши и стены позволяют буквально снижать температуру зданий в жару", - отмечает Садогурская.

Она добавляет, что "дождевые сады" - это эффективный метод, который заменяет обычный отвод воды: вместо того, чтобы сбрасывать дождевую воду в канализацию, создается зеленая зона, которая впитывает влагу.

Кроме климатической адаптации, такие пространства критически важны для ментального здоровья украинцев, что особенно актуально во время войны.

Стратегическое планирование для громад

Эксперт отмечает, что городам следует использовать современные инструменты для выявления наиболее уязвимых участков. Например, анализ спутниковых данных позволяет увидеть площади, которые перегреваются сильнее всего.

"Города могут взять спутниковые данные, выявить наиболее уязвимые в жару участки - например, перегреваются залитые бетоном площади. И стратегически думать, как это изменить. И также применять прогнозы, к чему уязвим тот или иной город, кроме тепла", - подчеркивает Садогурская.

Например, если определенная локация постоянно подтапливается во время ливней, прогнозы помогают понять необходимость работы именно с этим участком для минимизации рисков в будущем.

Как изменить ситуацию: роль общества

Хотя вопросы изменения климата часто воспринимаются как глобальные, их последствия ощутимы на местном уровне. Садогурская советует украинцам не оставаться в стороне и объединяться для диалога с местными властями.

"Главный совет для тех, кто спрашивает, что делать - объединяться и поднимать эти вопросы на уровне местных органов власти, и если нужна экспертиза, то привлекать экспертов. Люди часто чувствуют последствия этих изменений, но не всегда связывают их с климатическим контекстом", - резюмирует эксперт.