Месси зарабатывает более 20 млн, украинцы - в центре таблицы: какие зарплаты футболистов в МЛС

Стали известны официальные зарплаты всех игроков чемпионата США и Канады. В списке - звезды топ-уровня и несколько украинцев.

Сколько зарабатывают Лионель Месси, Артем Смоляков и другие игроки МЛС, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт ассоциации игроков лиги.

Топ самых богатых футболистов МЛС

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси уверенно возглавил рейтинг. Его общий годовой заработок составляет 20,4 млн долларов из которых 12 миллионов - базовая ставка, а остальное - гарантированные бонусы, прописанные в контракте.

Вторым по доходу стал итальянец Лоренцо Инсинье, выступающий за "Торонто". Его ежегодная зарплата достигает 15,4 млн долларов, из которых 7,5 млн - основная сумма.

Замыкает тройку еще один звездный игрок "Интер Майами" Серхио Бускетс. Он зарабатывает почти 8,8 млн долларов в сезон, при этом 8,5 млн приходится именно на базовую оплату.

Интересно, что другие партнеры Месси и Бускетса по "Интеру" имеют более скромные заработки. Так, Жорди Альба получил в 2025-м 6 млн долларов, а Луис Суарес заработал всего 1,5 млн.

Сколько платят украинцам в МЛС

Самую высокую зарплату среди украинцев имеет Евгений Чеберко, который защищает цвета "Коламбус Крю". Его доход за сезон составляет 658 тыс. долларов, из которых 610 тыс. - базовая ставка по контракту.

Близкие цифры имеет Артем Смоляков, который играет за "Лос-Анджелес". В его контракте предусмотрена сумма в почти 613,3 тыс. долларов, из которых 550 - базовая заработная плата.

Вингер "Монреаля" Геннадий Синчук зарабатывает 606 тыс., из которых на бонусы пришлось лишь 6 тысяч.

Еще один украинец, защитник Александр Сваток из "Остина", получает 505 тыс. долларов в год. Из этой суммы 5 тыс. составляют премиальные.

Евгений Чеберко и Александр Сваток (фото: facebook.com/evgenij.ceberko)

Общие условия контрактов в МЛС

Минимальная годовая зарплата в американской лиге сейчас составляет 80,6 тыс. долларов.

В отчете указаны два ключевых показателя: базовая годовая ставка и средняя гарантированная компенсация, которая включает:

бонусы за подписание контракта

агентские выплаты

маркетинговые начисления.

Эти данные не охватывают возможных дополнительных контрактов между игроками и клубами, заключаемых вне лиги.