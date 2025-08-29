ua en ru
Сколько стоят доллар и евро в последний рабочий день лета: курсы валют в обменниках

Украина, Пятница 29 августа 2025 10:00
Сколько стоят доллар и евро в последний рабочий день лета: курсы валют в обменниках Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины снизился в последний рабочий день лета. Единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 августа средний курс продажи снизился на 5 копеек до 41,55 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 48,50 гривен.

За август доллар подешевел на 40 копеек, курс евро упал на 20 копеек.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,28-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на последний рабочий день августа. За месяц доллар подешевел на 50 копеек.

Официальный курс на 29-31 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2602 гривен за 1 доллар (-0,0620 грн).

Официальный курс евро составит 48,1341 гривен за 1 евро (0,2541 грн).

Курс доллара в августе

НБУ снизил курс доллара в августе. Официальный курс за август упал на 50 копеек до 41,26 грн/доллар.

За последний год курс доллара практически не изменился. Курс НБУ на 31 августа 2024 года составлял 41,19 грн/доллар.

Аналитики ожидают традиционного роста курса доллара осенью. Однако он может быть не столь значительным, как ожидалось ранее. В начале года большинство экспертов ждали роста курса до 45 грн/доллар. Сейчас прогнозы сместились в диапазон 42,5-43,5 грн/доллар.

