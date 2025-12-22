ua en ru
Пн, 22 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Цепь долгов разрушает энергорынок и отпугивает инвесторов, - эксперт

Понедельник 22 декабря 2025 11:07
UA EN RU
Цепь долгов разрушает энергорынок и отпугивает инвесторов, - эксперт Фото: цепь долгов разрушает энергорынок и отпугивает инвесторов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Системные долги на рынке электроэнергии стали следствием неэффективного государственного управления и хронической недоинвестированности отрасли, которая накапливалась десятилетиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора информационно-аналитического GMK центра, председателя Комитета устойчивого развития Европейской бизнес ассоциации Станислава Зинченко.

По его словам, даже до полномасштабной войны энергетический рынок в Украине не работал должным образом, а нынешняя модель лишь усугубила долговой кризис.

"Рынок нужно было создавать энергетический, но мы видим, что рынок не работает, и он и без войны не работал так, как нужно было работать. Главный игрок энергорынка - государство", - отметил Зинченко.

Он подчеркнул, что доминирование государства как ключевого игрока приводит к медленному принятию решений и управленческой неэффективности, что непосредственно отражается на финансовом состоянии отрасли.

"У государства нет гибкости, решения не принимаются быстро, оно не может реагировать на ситуацию. Мало того, извините, но есть коррупционные скандалы", - сказал эксперт.

По словам Зинченко, сочетание управленческой неэффективности и многолетней недоинвестированности привело к накоплению долгов по всей цепочке рынка.

"Это государство, которое является неэффективным игроком и недоинвестированность, накопленная за последние 30 лет, это приводит к тому, что энергетика постоянно латает дыры. То есть, долги тянутся цепочкой от потребителей к поставщикам, от поставщиков к операторам, сетей, от них к генерациям", - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что такая долговая модель делает развитие энергетики и промышленности практически невозможным без внешней поддержки и внутренних изменений.

"Сейчас мы можем сказать только одно - без поддержки международных партнеров с одной стороны, и без внутренних реформ в энергетиках, перспектив украинской энергетики и промышленности нет", - подчеркнул Зинченко.

По его мнению, долговой кризис напрямую связан с отсутствием инвестиций в генерацию и сети, что создает риски для послевоенного восстановления страны.

"Для восстановления Украины нужна будет доступная, дешевая электроэнергия. То есть, инвестиции в энергетические мощности", - отметил он.

В то же время Зинченко считает, что преодоление долгового кризиса невозможно без уменьшения роли государства на рынке.

"Для этого нам нужны международные партнеры и как можно меньше государственного вмешательства и государственного управления и государственных компаний. Это моя субъективная точка зрения", - подытожил эксперт.

Напомним, по словам директора Центра исследований энергетики Александр Харченко, общая сумма долгов в украинской энергетике составляет более 300 миллиардов гривен, из которых около 140 миллиардов приходится на электроэнергетику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инвестиции в Украину
Новости
В Москве взорвали авто российского генерала, он погиб
В Москве взорвали авто российского генерала, он погиб
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ