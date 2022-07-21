Долар різко подорожчав в обмінниках після підвищення офіційного курсу НБУ на 25%

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс приблизно на 1,5 гривні. Деякі обмінники в Києві продають Долар по 40 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

У той же час в НБУ заявили, що не бачать ніяких причин для паніки через підвищення офіційного курсу.

Нагадаємо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/Долар. Курс як і раніше залишається фіксованим.