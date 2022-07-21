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Долар різко подорожчав в обмінниках після підвищення офіційного курсу НБУ на 25%

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Україна, Четвер 21 липня 2022 15:43
Долар різко подорожчав в обмінниках після підвищення офіційного курсу НБУ на 25% Фото: Курс долара в обмінних пунктах виріс до 40 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс приблизно на 1,5 гривні. Деякі обмінники в Києві продають Долар по 40 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля-36,95 грн (35,95-20 липня)
  • продаж-38,35 грн (36,90-20 липня)

Долар різко подорожчав після рішення підвищити офіційний курс на 25%.

У той же час в НБУ заявили, що не бачать ніяких причин для паніки через підвищення офіційного курсу.

Нагадаємо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/Долар. Курс як і раніше залишається фіксованим.

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