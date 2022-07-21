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НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні

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Україна, Четвер 21 липня 2022 10:04
НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні Фото: НБУ підвищив курс долара на 25% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначив голова НБУ Кирило Шевченко, фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за долар. США на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи.

"Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п'ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань", - сказав він.

Водночас офіційний курс гривні до долара США й надалі є фіксованим."За умов високої невизначеності, зумовленої війною, фіксований офіційний курс до долара США є основним якорем стабілізації очікувань та ключовим засобом виконання пріоритетних цілей НБУ. Вони полягають у забезпеченні цінової та фінансової стабільності, що є важливою передумовою відновлення економіки", - додали в прес-службі.

Умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому і безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними. Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного.

Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку і надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому, пояснили в прес-службі.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Курс на готівковому ринку складає близько 37 гривень.

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