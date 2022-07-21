Жодних підстав для паніки: НБУ готовий захистити гривню від курсових коливань

У Національному банку не бачать жодних причин для паніки через підвищення офіційного курсу на 25% до 36,6 гривень за долар. НБУ готовий вжити заходів для курсової стабільності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Юрія Гелетія на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Наша політика буде послідовною. Ми залишаємося в Національному банку на варті курсової стабільності, я хотів в би на цьому наголосити, що ми готові застосовувати додаткові заходи для зниження курсових коливань та захисту міжнародних резервів", - сказав він, не уточнивши, які це можуть буди заходи.

Як зазначив Гелетій, в останні місяці НБУ вжив додаткових заходів для посилення конкуренції на готівковому валютному ринку.

За його словами, в останні місяці курс коливався о обидва боки.

"Такі коливання, не виключено, що триватимуть. Але жодних підстав для паніки немає", - додав Гелетій.

Водночас він заявив, що зараз ще немає передумов для повернення для ринкового курсоутворення на міжбанківському ринку.