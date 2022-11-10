ССО уничтожили технику россиян вместе с экипажем на Херсонском направлении (видео)
Бойцы Сил спецопераций Украины на Херсонском направлении уничтожили российские боевые машины десанта, в которых находились оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО ВСУ в Telegram.
Отмечается, что операторы тактической группы ССО при помощи двух точных выстрелов уничтожили две вражеских БМД с экипажем.
При этом во время атаки часть вражеских солдат попыталась сбежать, но им этого не удалось.
Напомним, ранее стало известно, что украинские морские пехотинцы нанесли несколько ударов по позициях российских оккупантов в Херсонской области. В сети появилось видео.
Также мы писали, что украинским военным удалось уничтожить боевую машину пехоты и многоцелевой транспортер-тягач российских оккупантов, ДШВ показали видео.
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