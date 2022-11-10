ССО уничтожили технику россиян вместе с экипажем на Херсонском направлении (видео)

Иллюстративное фото: ССО уничтожили технику россиян вместе с экипажем на Херсонском направлении (facebook.com/MinistryofDefence UA)

Бойцы Сил спецопераций Украины на Херсонском направлении уничтожили российские боевые машины десанта, в которых находились оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО ВСУ в Telegram.