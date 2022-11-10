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ССО уничтожили технику россиян вместе с экипажем на Херсонском направлении (видео)

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Четверг 10 ноября 2022 17:55
ССО уничтожили технику россиян вместе с экипажем на Херсонском направлении (видео) Иллюстративное фото: ССО уничтожили технику россиян вместе с экипажем на Херсонском направлении (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Сил спецопераций Украины на Херсонском направлении уничтожили российские боевые машины десанта, в которых находились оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО ВСУ в Telegram.

Отмечается, что операторы тактической группы ССО при помощи двух точных выстрелов уничтожили две вражеских БМД с экипажем.

При этом во время атаки часть вражеских солдат попыталась сбежать, но им этого не удалось.

Напомним, ранее стало известно, что украинские морские пехотинцы нанесли несколько ударов по позициях российских оккупантов в Херсонской области. В сети появилось видео.

Также мы писали, что украинским военным удалось уничтожить боевую машину пехоты и многоцелевой транспортер-тягач российских оккупантов, ДШВ показали видео.

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