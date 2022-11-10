ССО знищили техніку росіян разом з екіпажем на Херсонському напрямку (відео)

Ілюстративне фото: СCО знищили техніку росіян разом з екіпажем на Херсонському напрямку (facebook.com/MinistryofDefence UA)

Бійці Сил спецоперацій України на Херсонському напрямку знищили російські бойові машини десанту, в яких перебували окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗСУ в Telegram.