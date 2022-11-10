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ССО знищили техніку росіян разом з екіпажем на Херсонському напрямку (відео)

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Четвер 10 листопада 2022 17:55
ССО знищили техніку росіян разом з екіпажем на Херсонському напрямку (відео) Ілюстративне фото: СCО знищили техніку росіян разом з екіпажем на Херсонському напрямку (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Іван Носальський

Бійці Сил спецоперацій України на Херсонському напрямку знищили російські бойові машини десанту, в яких перебували окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що оператори тактичної групи ССО за допомогою двох точних пострілів знищили дві ворожі БМД з екіпажем.

При цьому під час атаки частина ворожих солдатів спробувала втекти, але їм це не вдалося.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські морські піхотинці завдали кількох ударів по позиціях російських окупантів у Херсонській області. У мережі з'явилося відео.

Також ми писали, що українським військовим вдалося знищити бойову машину піхоти та багатоцільовий транспортер-тягач російських окупантів, ДШВ показали відео.

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