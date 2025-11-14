ССО уничтожили место сосредоточения штурмовиков РФ на пути к Покровску (видео)

Силы специальных операций Украины нанесли точечный удар по месту накопления российских войск в поселке Уют в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил специальных операций в Telegram.

По данным ССО, в здании находились подразделения 1-й и 9-й отдельных мотострелковых бригад, которые входят в состав 51-й армии РФ и готовились к дальнейшим действиям под прикрытием погоды. Российская группировка пытается создать условия для окружения Покровско-Мирноградской агломерации с севера, однако украинские спецназовцы помешали накоплению сил. Несмотря на сложные погодные условия, ударные дроны успешно достигли цели. Информация о масштабах потерь врага уточняется. В ССО отмечают, что продолжают применять асимметричные действия, чтобы снизить наступательные возможности России на этом направлении.