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ССО отбили штурм КНДРовцев в Курской области, уничтожили 18 бойцов (видео)

Понедельник 13 января 2025 10:10
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ССО отбили штурм КНДРовцев в Курской области, уничтожили 18 бойцов (видео) Иллюстративное фото: ССО отбили штурм КНДРовцев в Курской области, уничтожили 18 бойцов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Бойцы Сил специальных операций (ССО) отбили штурм солдат Северной Кореи в Курской области. Всего было уничтожено более 15 бойцов КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

Как пишет ССО, штурм продолжался с утра до самой ночи. В целом потери врага составили 17 военных КНДР, один из которых подорвал себя гранатой.

"Под утро выдвинулась группа зачистки ССО, которая наткнулась на одного уцелевшего бойца КНДР. Он устроил неудачную ловушку рейнджерам 6-го полка. Северокорейский боец пытался ввести в заблуждение воинов ССО и подорваться вместе с ними на гранате. Когда рейнджеры ССО приблизились к нему, он подорвал себя", - добавляет ССО.

Отмечается, что украинские военные заблаговременно заметили опасность и отошли из зоны поражения гранаты. Никто из воинов не пострадал.

Ситуация в Курской области

Как писал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 12 января, в Курской области Силы обороны отбили 17 вражеских атак. Недавно украинские воины впервые взяли в плен двух военных КНДР.

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