RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В ССО показали видео уничтожения двух крупных складов РФ на Донбассе: минус дроны и бензин

Автор: Антон Корж

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) уничтожили несколько крупных складов россиян на временно оккупированных территориях Донбасса. Оккупанты остались без дронов и бензина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

"В ночь на 8 декабря подразделения ССО осуществили успешное поражение ударными БПЛА по вражеским целям на ВОТ Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

В частности, во временно оккупированном Донецке дроны ССО уничтожили склад беспилотников, который принадлежал 9-й бригаде оккупантов из состава российской 51-й армии. На складе хранилось много разведывательных и ударных дронов тактического уровня, и боевые части для этих беспилотников.

На временно оккупированной территории Луганской области в населенном пункте Симейкино был поражен склад ГСМ (горюче-смазочных материалов), который принадлежал российской оккупационной группе войск "Юг". В результате удара уничтожены резервуары с более 6 тысяч куб. м топлива.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - добавили в ССО.

 

Напомним, что до этого, в ночь на 1 декабря ударные дроны подразделений ССО осуществили успешное поражение по вражеским целям в Донецкой и Луганской областях. Были уничтожены места сосредоточения российских оккупантов и склады боеприпасов.

Ранее, в ночь на 28 ноября, подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по району хранения и запуска ударных дронов "Шахед" вблизи мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Также бойцы ССО показали эффектные кадры недавней боевой операции под Покровском. С помощью наземных и воздушных дронов обеспечили эвакуацию раненых смежников и взяли в плен российского солдата под Покровском.

Читайте РБК-Украина в Google News
Силы специальных операцийВойна в УкраинеДонецкая областьДонецкЛуганск