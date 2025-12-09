В ССО показали видео уничтожения двух крупных складов РФ на Донбассе: минус дроны и бензин

"В ночь на 8 декабря подразделения ССО осуществили успешное поражение ударными БПЛА по вражеским целям на ВОТ Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

В частности, во временно оккупированном Донецке дроны ССО уничтожили склад беспилотников, который принадлежал 9-й бригаде оккупантов из состава российской 51-й армии. На складе хранилось много разведывательных и ударных дронов тактического уровня, и боевые части для этих беспилотников.

На временно оккупированной территории Луганской области в населенном пункте Симейкино был поражен склад ГСМ (горюче-смазочных материалов), который принадлежал российской оккупационной группе войск "Юг". В результате удара уничтожены резервуары с более 6 тысяч куб. м топлива.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - добавили в ССО.