ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили вражескую технику и личный состав противника на Кинбурнской косе

Новина українською →
Украина, Четверг 19 января 2023 19:11
ВСУ уничтожили вражескую технику и личный состав противника на Кинбурнской косе Фото: ВСУ уничтожили вражескую технику и личный состав на Кинбурнской косе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 18 января, Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям оккупантов на Кинбурнской косе (Николаевская область) и ликвидировали часть личного состава РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем боевую отработку по тем позициям, которые враг время от времени там занимает, чтобы атаковать Очаковское направление. Наша работа достаточно результативна", - говорится в заявлении.

Гуменюк объяснила, что ВСУ уничтожили автомобильную технику оккупантов и до 10 россиян.

"Это говорит о том, что покоя им там нет", – добавила Гуменюк.

Российские оккупанты имеют сухопутный коридор, они могут заменять силы, которые перебрасывают с левобережной части Херсонской области. Именно поэтому враг может наносить удары по Очаковской и Куцурубской громадам.

Напомним, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона. Боевая работа продолжается.

Украинские военные продолжают боевую работу по освобождению Кинбурнской косы, но она усложняется, в частности, погодными условиями. Между тем, россияне пытаются оттуда вести огонь, но им постоянно мешает наша контрбатарейная работа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Николаевская область Война в Украине
NEWS
Украина может получить сотни танков. Литва анонсировала хорошие новости из "Рамштайна"
Украина может получить сотни танков. Литва анонсировала хорошие новости из "Рамштайна"
DAILY
Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области