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В ССО показали, чем закончилась для россиян попытка штурма позиции ВСУ в Курской области

Иллюстративное фото: бойцы ССО показали видео отражения российских штурмов в Курской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины во время попыток противника в Курской области в ходе штурмов с танками и бронемашинами захватить позицию ВСУ нанесли врагу потери как в технике, так и в личном составе. Украинские защитники показали кадры отражения очередной атаки армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций (ССО) ВСУ.

Отмечается, что украинские спецназовцы вместе с подразделениями Сил обороны Украины отбили попытки войск РФ "штурмовать один из населенных пунктов в Курской области".

Так, экипажи БпАК (беспилотные авиационные комплексы) ССО поразили 2 российских танка и 3 бронированных машины.

Кроме того, операторы ССО уничтожили четырех военнослужащих армии противника, которые пытались штурмовать позиции украинских защитников.

"Работаем дальше", - добавили в ССО.

В сети было обнародовано видео поражения вражеской техники во время российских штурмов, которые закончились для противника фиаско.

Напомним, в вечерней сводке 7 января в Генштабе ВСУ рассказали, что с начала суток на фронте произошло 159 боевых столкновений, также в военном командовании проинформировали, что враг активно атаковал на Покровском направлении и в Курской области.

Отметим, в обнародованном 8 января отчете американского Института изучения войны (ISW) сообщалось, что Силы обороны Украины продвинулись в Курской области на северо-запад от Суджи. При этом в материале также указывалось, что в той же области также фиксировалось продвижение и войск РФ.

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