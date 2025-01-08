В ССО показали, чем закончилась для россиян попытка штурма позиции ВСУ в Курской области

Напомним, в вечерней сводке 7 января в Генштабе ВСУ рассказали, что с начала суток на фронте произошло 159 боевых столкновений, также в военном командовании проинформировали, что враг активно атаковал на Покровском направлении и в Курской области.

Отметим, в обнародованном 8 января отчете американского Института изучения войны (ISW) сообщалось, что Силы обороны Украины продвинулись в Курской области на северо-запад от Суджи. При этом в материале также указывалось, что в той же области также фиксировалось продвижение и войск РФ.

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