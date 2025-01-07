Больше всего россияне атакуют на Покровском направлении. Генштаб описал ситуацию на фронте

На фронте по состоянию на вечер 7 января состоялось 159 боевых столкновений. Российские оккупанты активно атакуют на Покровском направлении и в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении наши войска отражали четыре атаки врага вблизи Волчанска и Тихого. В настоящее время продолжается одна атака противника в районе Тавильжанки.

Агрессор совершил три атаки на наши укрепления на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Тополя, Голубовка и Петропавловка. Наши защитники успешно отбили все атаки, противник успеха не имел.

На Лиманском направлении за день российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Новосергиевки, Надежды, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении наши войска отбили семь атак противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал вблизи Васюковки, Бондарного, Часового Яра и Ступочек. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Щербиновка. Продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Нововасильевки, Надиевки. Противник применял 16 управляемых авиационных бомб по Покровску.

Сегодня наши воины ликвидировали 171 и ранили 218 оккупантов в целом на данном направлении и уничтожили две боевые бронированные машины и два мотоцикла. Кроме того, существенно повредили танк и четыре автомобиля захватчиков.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается уже 17 боестолкновений. Атаки наши воины отбивали вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Времовском направлении враг 20 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное, два боестолкновения продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Новоселки. Противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался потеснить Силы обороны в районе острова Казацкий.

На Ореховском направлении враг активных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники за сегодня отбили 25 атак оккупантов, продолжается еще шесть боестолкновений.