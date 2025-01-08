ВСУ имели успех в Курской области, оккупанты давят на четырех направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины продвинулись в Курской области на северо-запад от Суджи. При этом в этой же области также фиксировалось продвижение и войск РФ. Кроме того, российские оккупанты давят вблизи Купянска, Торецка и Покровска.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на новый отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Силы обороны Украины недавно продвинулись на главном "украинском плацдарме" в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 6 января, показывают, что ВСУ продвинулись в северной части Погребков (к северо-западу от Суджи).

Российский блогер утверждал, что ВСУ удерживают позиции в спорной "серой зоне" вблизи Бердина.

7 января российский источник заявил, что войска РФ якобы вытеснили ВСУ из Погребков. Российские источники также рассказывали, что ВСУ будто бы безуспешно атаковали в направлении Суджа - Большое Солдатское, в направлении Бердина и возле Черкасского Поречья.

Силы специальных операций ВСУ 7 января заявили, что украинские защитники уничтожили 13 северокорейских военных в Курской области.

Войска РФ недавно восстановили позиции в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 января, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись в западной части Кругленького, к востоку от Леонидово (оба к северо-западу от Суджи), к западу от Старой Сорочины и к северо-западу от Русского Поречья (оба к северу от Суджи).

Российские "военкор" утверждали, что войска РФ захватили Старую Сорочину, Русское Поречье, Косицу, Новосотницкий, Бердин и Махновку.

Российские блогеры рассказывали, что путинские войска продвинулись в западной части Бондаревки, в северной части Николаевки, на северо-восток и северо-запад от Мартыновки, на юго-восток от Зеленого Шляха, на севере Черкасского Поречья, на Малую Локню и на юго-восток Новую Сорочину, на северо-запад от Свердликово, в северной и южной части Куриловки и на северо-восток от Куриловки. Однако в ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.

Российский "военкор" заявил, что войска РФ проводят беспрецедентное количество вылетов авиации на Курском направлении.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики продолжали ограниченные наземные атаки на севере Харьковской области вблизи Волчанска и Тихого 6 и 7 января, но не продвинулись.

Представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, 7 января сообщил, что российские оккупанты ежедневно проводят до 5 штурмов возле Волчанска, и что враг несколько усилил использование планирующих бомб в этом районе.

Операция РФ №2 - Луганская область

Войска РФ 7 января продолжили наступление на Купянском направлении, но не продвинулись.

Российские оккупанты наступали возле Голубовки, Тополя, Петропавловки, Двуречной, Синьковки и Купянска-Узлового 6 и 7 января.

Командир батальона ВСУ, который действовал на Купянском направлении, 7 января заявил, что украинские защитники вытеснили российских захватчиков из Новомлинска (к северу от Купянска) и подняли флаг в населенном пункте.

В начале декабря эксперты ISW обнаружили геолокационные доказательства того, что ВСУ контролируют поселок, говорится в отчете.

Также командир батальона ВСУ отметил, что дождь, туман и сильный ветер мешают российским и украинским войскам использовать беспилотники в этом районе.

Командующий добавил, что ВСУ с 1 по 7 января отбили 4 российские механизированные атаки на Купянском направлении.

Представитель ОСГВ ВСУ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что небольшие группировки российских оккупантов ночью используют тепловизионные плащи, чтобы закрепиться в лесистой местности, а иногда под покровом тумана пытаются достичь украинских позиций.

Войска РФ недавно продвинулись на северо-восток от Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 6 января, показывают, что оккупанты продвигались по дороге С-210517 на северо-запад от Лозовой во время механизированного штурма.

Российские "военкоры" заявили 6 и 7 января, что путинские войска продвинулись на 3 км от Лозовой и захватили позиции в направлении Новой Кругляковки, и продвигаются вблизи Макеевки.

Российские захватчики наступали возле Загрызово, Надежды, Первомайского, Новосергиевки, Чернещины и Макеевки 6 и 7 января.

Командир украинского батальона, который действовал на направлении Боровой, 7 января заявил, что ВСУ отбили российские штурмы возле Лозовой, Загрызово и Колесниковки.

Трегубов заявил, что небольшие группы оккупантов пытаются выйти к реке Оскол в направлении Боровой.

Командир батальона ВСУ, который действовал на направлении Боровой, также заявил, что во время последних попыток войти в Кругляковку враг потерял почти 100 единиц бронетехники, и понес значительные потери.

Войска РФ 7 января продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись.

Российские блогеры утверждали 6 и 7 января, что путинские войска продвинулись на северо-запад от Новодсадово и на запад от Ивановки.

Войска РФ также продолжали атаки в районе Тернов, Ивановки и Ямполевки, а также Заречного 6 и 7 января.

Операция РФ №3 - Донецкая область

6 и 7 января российские оккупанты продолжали наступать в районе Белогоровки на Северском направлении, но не продвинулись.

Войска РФ 7 января продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, и также не имели подтвержденных успехов.

Российские захватчики 6 и 7 января вели наступательные действия в пределах самого Часового Яра, в районе Бондарного и Васюковки, Белой Горы и Ступочек.

Войска РФ недавно продвинулись в северо-западной части Торецка после нескольких недель более интенсивных наступательных операций в этом районе.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 6 и 7 января свидетельствуют о том, что захватчики продвинулись в пределах восточной части Лысовки, к северу от Волчьего, и к северо-западу от Воздвиженки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ достигли дополнительных успехов к северо-западу от Волково, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ вели наступательные действия под самим Покровском, в районе н.п. Водяное Второе, Тарасовка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, возле Лисовки, Шевченко, Зеленого, Нового Труда, в районе Новоелизаветовки, Украинки, Ясеново, Котлино и Песчаного 6 и 7 января.

Войска РФ 7 января продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но не продвинулись.

Представитель ОСГВ ВСУ "Хортица" майор Трегубов заявил, что украинские защитники до сих пор держат оборону на западной окраине Курахово, и удерживают позиции на Кураховской ТЭС.

Трегубов отметил, что оккупанты пытаются сравнять Курахово с землей.

Представитель украинской бригады, действующей на Кураховском направлении, заявил, что противники сосредоточил на Кураховском направлении наибольшую группировку сил, и постоянно пополняют передовые части для поддержания темпа наступательных действий.

Спикер отметил, что недавно развернутые войска РФ часто проходят менее двух недель обучения перед тем, как отправиться на передовую возле Курахово.

Также спикер рассказал, что россияне используют на этом направлении меньше бронетехники, чем они использовали в конце 2024 года.

Российские "военкоры" утверждали 6 и 7 января, что путинские войска захватили Шевченко и продвинулись в полях к западу от Петропавловки и в 2 км к западу от Сухих Ял.

Войска РФ вели наступательные действия под самым Курахово, у Петропавловки, Серебряного, Славянки, Андреевки, Дачного, Константинополя, Константинопольского, Сухого Яра, Янтарного и Зеленовки 6 и 7 января.

Российские оккупанты продолжали наступательные операции к западу от Большой Новоселки вблизи Новоселки и на северо-запад от Большой Новоселки в направлении Привольного 7 января, но не продвинулись.

"Южная ось"

Войска РФ 7 января продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области в районе Новоданиловки (к северу от Работино), но не продвинулись.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ пытаются наступать небольшими группами пехоты в направлении Васильевки (к западу от Работино и к юго-востоку от Каменского).

Российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки на Днепровском направлении 7 января, но не продвинулись.

7 января в Силах обороны Юга Украины сообщили, что ВСУ уничтожили две системы противовоздушной обороны "Оса" оккупантов в неопределенных районах на юге страны.

Геолокационные кадры, опубликованные ВМС УСУ 6 января свидетельствуют о том, что недавно украинские защитники уничтожили российские системы ПВО, в том числе по меньшей мере одну систему "Панцирь-С1", вблизи оккупированного Приволья Херсонской области.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 7 января информировали, что с начала суток на фронте произошло 159 боевых столкновений.

Как отметили в военном командовании, российские захватчики активно атаковали на Покровском направлении и в Курской области.