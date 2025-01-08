В ССО показали, чим закінчилася для росіян спроба штурму позиції ЗСУ в Курській області

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 7 січня у Генштабі ЗСУ розповіли, що від початку доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень.Також у військовому командуванні поінформували, що ворог активно атакував на Покровському напрямку та у Курській області.

Зазначимо, в оприлюдненому 8 січня звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що Сили оборони України просунулися в Курській області на північний захід від Суджі. При цьому в матеріалі також вказувалося, що в тій же області також фіксувалося просування й військ РФ.

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