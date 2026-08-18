Впервые за 11 лет: Си Цзиньпин встретится в США с Трампом, но пропустит ООН, - Politico

Глава Китая Си Цзиньпин уже в следующем месяце впервые за 11 лет прибудет с официальным визитом в США. Однако он пропустит одно из политических мероприятий в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам четырех человек, знакомых с графиком китайского лидера, его визит не будет включать поездку в Нью-Йорк для выступления на Генеральной Ассамблеи ООН.

Известно, что общие дебаты ООН стартуют 22 сентября. На них мировые лидеры соберутся на неделю для выступлений и параллельных встреч с представителями правительства США.

Однако Си Цзиньпин, вместо участия в том числе в этом мероприятии, ограничит свое присутствие встречей с президентом США Дональдом Трампом 24 сентября.

"Си Цзиньпин, скорее всего, прилетит поздно вечером 23 сентября - он не будет участвовать в Генеральной Ассамблеи ООН и улетит 25 числа. У него будет всего один день встреч в Белом доме - 24 сентября", - сказал один из источников.

Politico пишет, что Белый дом подтвердил, что Си Цзиньпин посетит Вашингтон 24 сентября, однако там отказались комментировать любые другие возможные мероприятия в расписании лидера Китая во время его пребывания в США.

В вашингтонском дипломатическом сообществе широко обсуждалась идея того, что Си Цзиньпин воспользуется возможностью присутствовать на ООН, чтобы представить планы Китая по мирному международному развитию в качестве противовеса продолжающейся войне США против Ирана.

"Когда первоначально была объявлена дата саммита 24 сентября, люди указывали на то, что китайцы, возможно, предложили эту дату, чтобы он мог также посетить Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН", — сказал вашингтонский дипломат ЕС.

Также дипломаты из Нью-Йорка отметили, что Пекин не направил в город передовую группу, как следовало бы ожидать перед любым визитом Си Цзиньпина.

Издание добавило, что на данный момент ни посольство Китая, ни представительство США при ООН в Нью-Йорке не ответили на запросы о комментариях.

Отметим, что последний раз Си Цзиньпин приезжал в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году по случаю 70-летия основания ООН.