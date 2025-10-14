США обвинили Китай в попытке "завалить" мировую экономику

По его мнению, введение ограничений - менее чем за три недели до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее - свидетельствует о проблемах внутри самой китайской экономики.

"Это признак того, насколько слаба их экономика. Они хотят потянуть за собой вниз всех остальных. Возможно, у них есть какой-то ленинистский бизнес-подход, по которому вредить своим клиентам - хорошая идея. Но ведь они - крупнейший поставщик в мире. Если они стремятся замедлить глобальную экономику, пострадают прежде всего сами", - сказал Бессент.

Он также отметил, что Китай находится "в состоянии рецессии, если не депрессии", и пытается выйти из нее благодаря экспорту.

"Проблема в том, что такими действиями они только ухудшают свое положение в мире", - подытожил министр.

В то же время, в Китае заявили, что готовы "бороться до конца" в торговой войне с Соединенными Штатами.

"Хотите бороться - мы будем бороться до конца; если хотите вести переговоры - наши двери остаются открытыми", - цитирует AFP неназванного представителя Министерства торговли Китая.