США обвинили Китай в попытке "завалить" мировую экономику

США, Вторник 14 октября 2025 12:18
США обвинили Китай в попытке "завалить" мировую экономику Фото: министр финансов США Скотт Бессент (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Китай пытается навредить мировой экономике после заявления Пекина об ограничениях на экспорт редкоземельных металлов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет Financial Times.

По его мнению, введение ограничений - менее чем за три недели до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее - свидетельствует о проблемах внутри самой китайской экономики.

"Это признак того, насколько слаба их экономика. Они хотят потянуть за собой вниз всех остальных. Возможно, у них есть какой-то ленинистский бизнес-подход, по которому вредить своим клиентам - хорошая идея. Но ведь они - крупнейший поставщик в мире. Если они стремятся замедлить глобальную экономику, пострадают прежде всего сами", - сказал Бессент.

Он также отметил, что Китай находится "в состоянии рецессии, если не депрессии", и пытается выйти из нее благодаря экспорту.

"Проблема в том, что такими действиями они только ухудшают свое положение в мире", - подытожил министр.

В то же время, в Китае заявили, что готовы "бороться до конца" в торговой войне с Соединенными Штатами.

"Хотите бороться - мы будем бороться до конца; если хотите вести переговоры - наши двери остаются открытыми", - цитирует AFP неназванного представителя Министерства торговли Китая.

Торговое напряжение между США и Китаем

Соединенные Штаты и Китай недавно достигли договоренностей о так называемом тарифном перемирии - стороны согласились постепенно отменить повышенные пошлины, которые угрожали фактическим прекращением взаимной торговли.

Однако уже 9 октября Пекин объявил о введении строгого контроля за экспортом редкоземельных минералов и технологий, связанных с их добычей и переработкой.

В ответ США 11 октября объявили о введении 100% пошлин на китайские товары и усилении экспортного контроля на все критически важное программное обеспечение. Президент США Дональд Трамп назвал эти меры реакцией на "чрезвычайно агрессивную позицию Китая". Новые ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года, или даже раньше.

