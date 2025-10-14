США звинуватили Китай у спробі "завалити" світову економіку

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише Financial Times .

На його думку, введення обмежень - менш ніж за три тижні до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Південній Кореї - свідчить про проблеми всередині самої китайської економіки.

"Це ознака того, наскільки слабка їхня економіка. Вони хочуть потягнути за собою вниз усіх інших. Можливо, у них є якийсь леніністський бізнес-підхід, за яким шкодити своїм клієнтам - гарна ідея. Але ж вони - найбільший постачальник у світі. Якщо вони прагнуть сповільнити глобальну економіку, постраждають насамперед самі", - сказав Бессент.

Він також зазначив, що Китай є "у стані рецесії, якщо не депресії", і намагається вийти з неї завдяки експорту.

"Проблема в тому, що такими діями вони лише погіршують своє становище у світі", - підсумував міністр.

Водночас, у Китаї заявили, що готові "боротися до кінця" в торгівельній війні зі Сполученими Штатами.

"Хочете боротися - ми будемо боротися до кінця; якщо бажаєте вести переговори - наші двері залишаються відкритими", - цитує AFP неназваного представника Міністерства торгівлі Китаю.