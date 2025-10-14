США звинуватили Китай у спробі "завалити" світову економіку
Китай намагається нашкодити світовій економіці після заяви Пекіну щодо обмежень на експорт рідкісноземельних металів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише Financial Times.
На його думку, введення обмежень - менш ніж за три тижні до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Південній Кореї - свідчить про проблеми всередині самої китайської економіки.
"Це ознака того, наскільки слабка їхня економіка. Вони хочуть потягнути за собою вниз усіх інших. Можливо, у них є якийсь леніністський бізнес-підхід, за яким шкодити своїм клієнтам - гарна ідея. Але ж вони - найбільший постачальник у світі. Якщо вони прагнуть сповільнити глобальну економіку, постраждають насамперед самі", - сказав Бессент.
Він також зазначив, що Китай є "у стані рецесії, якщо не депресії", і намагається вийти з неї завдяки експорту.
"Проблема в тому, що такими діями вони лише погіршують своє становище у світі", - підсумував міністр.
Водночас, у Китаї заявили, що готові "боротися до кінця" в торгівельній війні зі Сполученими Штатами.
"Хочете боротися - ми будемо боротися до кінця; якщо бажаєте вести переговори - наші двері залишаються відкритими", - цитує AFP неназваного представника Міністерства торгівлі Китаю.
Торговельна напруга між США і Китаєм
Сполучені Штати та Китай нещодавно досягли домовленостей про так зване тарифне перемир’я - сторони погодилися поступово скасувати підвищені мита, які загрожували фактичним припиненням взаємної торгівлі.
Однак вже 9 жовтня Пекін оголосив про запровадження суворого контролю за експортом рідкоземельних мінералів і технологій, пов’язаних із їхнім видобутком та переробкою.
У відповідь США 11 жовтня оголосили про введення 100% мит на китайські товари та посилення експортного контролю на все критично важливе програмне забезпечення. Президент США Дональд Трамп назвав ці заходи реакцією на "надзвичайно агресивну позицію Китаю". Нові обмеження набудуть чинності з 1 листопада 2025 року, або навіть раніше.