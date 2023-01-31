США обвиняют Россию в нарушении договора о ядерном оружии, - WSJ

Как отмечает издание, такие выводы Госдепа о том, что Москва не соблюдает соглашение, является первым случаем, когда США обвиняют Россию в нарушении договора, который вступил в силу в 2011 году.

В Госдепе подчеркнули, что отсутствие инспекций, которые предусмотрены Соглашением о сокращении наступательных вооружений, затрудняет проверку количества боеголовок у России.

В издании напомнили, что инспекции были приостановлены еще в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19 по взаимному соглашению. Но позже, когда вирус удалось взять под контроль, их не возобновили из-за решения России.

"В сентябре Россия уведомила США о наличии у нее 1549 боеголовок и бомб. Но без возможности использовать инспекции для проведения выборочных проверок, отмечается в докладе Госдепартамента, США не могут точно сказать, оставалась ли Россия в прошлом году в рамках договорного лимита", - добавляют в WSJ.

В Конгрессе уже опасаются, что за такими нарушениями договора могут последовать более радикальные действия со стороны РФ, которые позволят ей расширить свои силы.

"Сейчас нет ни одного договора, который Россия не нарушала бы или не нарушает. Объединенный штаб должен исходить из того, что Россия нарушила или будет нарушать новый договор о сокращении наступального вооружения. Я хочу видеть планы того, как США будут реагировать", - заявил председатель комитета по вооруженным силам Майк Роджерс.

Стоит заметить, что срок действия Договора о сокращении наступательных вооружений между Россией и США заканчивается в 2026 году.