Росія призупинила доступ інспекторів США до своїх ядерних об'єктів
Влада Росії вирішила призупинити інспекцію ядерних об'єктів РФ Сполученими Штатами. Така можливість передбачена Договором про скорочення наступальних озброєнь між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.
За інформацією відомства, в понеділок, 8 серпня, РФ інформувала США про закриття доступу до інспекції ядерних об'єктів. У МЗС пояснили таке рішення тим, що Вашингтон хоче перезапуску інспекційної діяльності, на умовах, які нібито "створюють для Сполучених Штатів переваги і не враховують реалії".
"Вони (нові умови США - ред.) фактично позбавляють Російську Федерацію права на здійснення інспекцій на американській території", - розповіли в МЗС РФ.
Також там зазначили, що у зв'язку з санкціями США "літаки Росії не можуть доставити інспекторів на територію Сполучених Штатів, оскільки для них закрито повітряний простір". У відомстві країни-агресора додали, що аналогічних обмежень у бік американських інспекторів не вводили.
Варто зауважити, що Росія і США ще в січні 2022 року продовжили дію Договору про скорочення наступальних озброєнь між країнами до 2026 року. Документ передбачає взаємний контроль над поступовим зменшенням кількості ядерної зброї в арсеналі країн.
Нагадаємо, раніше в Держдепі США заявили, що їх країна планує почати переговори з Росією щодо заміни Договору про СНО, що закінчується в 2026 році, але конкретних термінів відновлення діалогу в цій області немає.
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