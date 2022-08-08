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Росія призупинила доступ інспекторів США до своїх ядерних об'єктів

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Москва, Понеділок 08 серпня 2022 20:19
Росія призупинила доступ інспекторів США до своїх ядерних об'єктів Фото: Росія призупинила доступ інспекторів США до своїх ядерних об'єктів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Росії вирішила призупинити інспекцію ядерних об'єктів РФ Сполученими Штатами. Така можливість передбачена Договором про скорочення наступальних озброєнь між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

За інформацією відомства, в понеділок, 8 серпня, РФ інформувала США про закриття доступу до інспекції ядерних об'єктів. У МЗС пояснили таке рішення тим, що Вашингтон хоче перезапуску інспекційної діяльності, на умовах, які нібито "створюють для Сполучених Штатів переваги і не враховують реалії".

"Вони (нові умови США - ред.) фактично позбавляють Російську Федерацію права на здійснення інспекцій на американській території", - розповіли в МЗС РФ.

Також там зазначили, що у зв'язку з санкціями США "літаки Росії не можуть доставити інспекторів на територію Сполучених Штатів, оскільки для них закрито повітряний простір". У відомстві країни-агресора додали, що аналогічних обмежень у бік американських інспекторів не вводили.

Варто зауважити, що Росія і США ще в січні 2022 року продовжили дію Договору про скорочення наступальних озброєнь між країнами до 2026 року. Документ передбачає взаємний контроль над поступовим зменшенням кількості ядерної зброї в арсеналі країн.

Нагадаємо, раніше в Держдепі США заявили, що їх країна планує почати переговори з Росією щодо заміни Договору про СНО, що закінчується в 2026 році, але конкретних термінів відновлення діалогу в цій області немає.

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