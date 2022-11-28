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РФ отменила встречу с США по сокращению стратегических наступательных вооружений

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Россия, США, Понедельник 28 ноября 2022 17:15
РФ отменила встречу с США по сокращению стратегических наступательных вооружений Фото: РФ отменила встречу с США по сокращению стратегических наступательных вооружений (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

США и Россия планировали обсудить наступательные вооружения. Россия в одностороннем порядке отменила встречу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США должно было состояться 29 ноября - 6 декабря в Каире. Однако, как сообщили в посольстве США в РФ, "Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты".

На заседании в Каире планировалось обсудить разногласия между РФ и США по поводу ДСНВ, прежде всего вопрос о возобновлении инспекций на местах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Соединенные Штаты и Россия могут возобновить переговоры о проведении инспекций в рамках договора о сокращении наступательного вооружения (ДСНВ).

Ранее в Кремле заявили, что не рассматривают возможность продления договора между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (ДСНВ).

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