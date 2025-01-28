В США уволили чиновников, расследовавших дело против Трампа, - CNN
В Соединенных Штатах уволили более десяти чиновников, которые работали над уголовными расследованиями против Дональда Трампа. В Генпрокуратуре решили, что они не заслуживают доверия администрации нового главы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В письме исполняющего обязанности генерального прокурора США Джеймса МакГенри к чиновникам говорится о том, что им нельзя "доверять" в "добросовестном" выполнении повестки дня Трампа.
"Вы сыграли значительную роль в преследовании президента Трампа. Надлежащее функционирование правительства критически зависит от доверия высших должностных лиц к своим подчиненным. Учитывая вашу значительную роль в преследовании президента, я не верю, что руководство Департамента может доверять вам в добросовестном выполнении повестки дня президента", - написал МакГенри.
Увольнения произошли в то время, когда администрация Трампа предпринимает конкретные шаги по расследованию деятельности прокуроров, осуществлявших надзор за уголовными делами против обвиняемых в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Трамп пообещал добиться возмездия как ключевого обещания своей предвыборной кампании.
Исполняющий обязанности прокурора в Вашингтоне, округ Колумбия, Эд Мартин, начал расследование в отношении прокуроров, которые выдвинули обвинения в препятствовании в соответствии со статьей 1512(с) Кодекса США против некоторых участников беспорядков, которые в конечном итоге были отменены решением Верховного суда прошлым летом.
Называя эти усилия "специальным проектом", в обнародованной в понедельник служебной записке Мартин написал, что до пятницы, 31 января, адвокаты должны передать "всю информацию, которая у вас есть, связанную с использованием 1512 обвинений, включая все файлы, документы, заметки, электронные письма и другую информацию" двум долгосрочным прокурорам офиса, которые должны представить отчет о расследовании.
Таким образом Мартин сослался на июньское решение Верховного суда, которое ограничило полномочия федеральных прокуроров выдвигать обвинения в препятствовании против участников беспорядков 6 января 2021 года. Требование о предоставлении документов также распространяется на прокуроров, которые с тех пор покинули прокуратуру США.
Издание отмечает, что этот шаг был сделан на фоне драматических изменений в Министерстве юстиции, когда были переназначены должностные лица, связанные с громкими расследованиями, в том числе уже закрытым делом против самого Трампа за его попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года.
Меморандум озабоченности
Прокуроры, которые работали над делами 6 января рассказали CNN, что меморандум вызывает беспокойство тем, что Минюст Трампа начинает "расследование против следователей".
Один из тех, кто работал над делами о беспорядках в Капитолии, рассказал изданию, что прокуроры не знают, будет ли это расследование направлено на выдвижение уголовных или гражданских обвинений, и что некоторые из них начинают нанимать собственных адвокатов для своей защиты.
Ознакомленный с электронным письмом Мартина высокопоставленный чиновник администрации описывает это как миссию по "установлению фактов", констатируя "огромное расточительство ресурсов".
"Предыдущий офис потерпел неудачу, подав сотни дел, которые в конечном итоге были отклонены Верховным судом, следует докопаться до сути плохого принятых решений", - сказал чиновник.
Эд Мартин - консервативный активист и комментатор с жесткой позицией, который был организатором движения "Остановите кражу". На прошлой неделе его назначили исполняющим обязанности прокурора города Вашингтон. С начала работы он хвалил Трампа за массовое помилование подсудимых 6 января.
Дело о штурме Капитолия и помилование обвиняемых
В июле 2023 года Министерство юстиции США выдвинуло Трампу обвинения по трем пунктам по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.
Однако в июне 2024 года Верховный суд повысил юридическую планку для прокуроров, выдвигающих обвинения в препятствовании по делу о подрыве федеральных выборов против Трампа и обвиняемых до нападения 6 января. Таким образом суд низшей инстанции получил указание пересмотреть дело.
Сразу после инаугурации на пост президента США, Трамп решил помиловать своих сторонников, которые штурмовали здание Конгресса.
Впоследствии одна из помилованных отказалась от такого жеста, назвав это "пощечиной верховенству права".
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