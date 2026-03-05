RU

США обратились к Украине за помощью из-за атак "Шахедов"

20:22 05.03.2026 Чт
2 мин
Обычно Киев просит помощи у Вашингтона, но теперь роли поменялись
aimg Валерий Ульяненко
Фото: беспилотники типа "Шахед" (defence-ua com)

Соединенные Штаты попросили у Украины помощи в защите от беспилотников типа "Шахед" на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Зеленский предложил Ближнему Востоку помощь в уничтожении "Шахедов", но есть условие

"Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "Шахедов" в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность", - сказано в его заявлении.

Зеленский подчеркнул, что Украина "помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей".

Заинтересованность США в украинских дронах

Напомним, США и по меньшей мере еще одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке дронов-перехватчиков Украины для противодействия иранским "Шахедам".

Причина такой заинтересованности заключается в том, что для сбивания иранского дрона, который стоит около 30 тысяч долларов, используются ракеты систем Patriot стоимостью более 13,5 млн долларов каждая.

Именно Украина первой применила массово производимые дроны-перехватчики, стоимость которых не превышает несколько тысяч долларов, для уничтожения российских аналогов "Шахеда".

Во вторник, 3 марта, Зеленский рассказал, что обсуждал использование украинских технологий борьбы с беспилотниками с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Он отметил, что Украина сегодня имеет один из лучших в мире опытов противодействия "Шахедам", но добавил, что сотрудничество с партнерами "возможно только без ущерба для нашей обороноспособности".

Отметим, Британия хочет, чтобы украинские эксперты научили страны Персидского залива "приземлять" иранские дроны. О таких планах говорил британский премьер Кир Стармер, хотя Зеленский до сих пор не подтвердил получение официальных запросов.

РБК-Украина ранее сообщило об активной работе Украины над этим вопросом. Речь идет о договоренностях Киева и ОАЭ по совместной защите от атак иранских "Шахедов".

