США остановили выдачу виз гражданам одной из стран, - Рубио

Что предшествовало

Напомним, в среду 26 ноября, в Вашингтоне в результате вооруженного нападения были ранены два военнослужащих Национальной гвардии США. Стрельба произошла недалеко от станции метро Farragut, в нескольких кварталах от Белого дома.

После снятия отпечатков пальцев в ФБР заявили, что стрелком, который совершил нападение, является 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, въехавший в страну в сентябре 2021 года. То есть - спустя месяц после вывода войск США из Афганистана.

Позже глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал, что по запросу президента США Дональда Трампа, в Вашингтон будут направлены дополнительные 500 бойцов Нацгвардии.

Через несколько часов после инцидента Трамп заявил, что США проверят статус всех граждан Афганистана, которые были приняты в страну во время экс-президента Джо Байдена - будет пересмотрен.

Кроме того, в Службе гражданства и иммиграции США сообщили, что приостановили обработку всех заявлений граждан Афганистана на иммиграцию.

Спустя двое суток Трамп выступил в честь Дня благодарения и сообщил, что 20-летняя военнослужащая Нацгвардии Сара Бекстром, к сожалению, прямо перед его выступлением умерла.

Он добавил, что второй военнослужащий, 24-летний Эндрю Вулф, остается в критическом состоянии.