Биткойн за год подорожал в два раза: в чем причина

Биткойн впервые в этом году преодолел отметку в 40 тысяч долларов. Криптовалюта дорожает на фоне энтузиазма по поводу снижения процентных ставок в США, а также на фоне того, что трейдеры ожидают скорого одобрения торгуемых на фондовом рынке биткойнов-фондов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Биткойн достиг уровня 40,210 долларов, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года.

За год биткойн вырос более чем вдвое, поскольку он избавился от депрессивного состояния так называемой "криптозимы", которая последовала за скандалами, включая крах биржи FTX в прошлом году.

Более рискованные инвестиции и другие активы, чувствительные к процентным ставкам, такие как золото, также сильно выросли за последние несколько недель, поскольку рынки делают ставку на то, что Федеральная резервная система США закончила повышать ставки и начнет снижать их в начале 2023 года.

Сообщения в октябре о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США не будет обжаловать решение суда, который установил, что агентство было неправым, отклонив заявку на биржевой фонд от криптофирмы Grayscale Investments, также привели к ставкам на то, что окончательное одобрение близко.

Биткойн остается значительно ниже своего рекордного максимума 2021 года - более 60 тысяч долларов.

Рискованный актив

Отметим, биткойн - крайне нестабильный и рискованный актив. В течение дня его стоимость может изменяться более чем на 10%.

НБУ не считает криптовалюту платежным средством. Как отметила первый заместителя главы Национального банка Екатерина Рожкова, мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, "когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски".