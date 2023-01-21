У основателя обанкротившейся криптобиржи FTX конфисковали 700 млн долларов

Федеральная прокуратура США наложила арест на активы основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида на сумму почти 700 млн долларов, в основном в виде акций Robinhood.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бэнкман-Фрид, которого обвиняют в краже миллиардов долларов у клиентов FTX для выплаты долгов, понесенных его хедж-фондом, ориентированным на криптовалюту, не признал себя виновным в обвинениях в мошенничестве. Он должен предстать перед судом в октябре.

Министерство юстиции сообщило об аресте акций Robinhood ранее в этом месяце, но в пятницу предоставило более полный список арестованных активов, включая наличные деньги, хранящиеся в различных банках, и активы, депонированные на криптобирже Binance.

Последний арест активов, о котором сообщило Министерство юстиции, произошел в четверг, когда прокуратура конфисковала 94,5 млн долларов наличными со счета в Silvergate Bank, который был связан с FTX Digital Markets, дочерней компанией FTX на Багамах.

Министерство юстиции также заявило, что активы на трех счетах Binance, связанных с Bankman-Fried, подлежат конфискации в уголовном порядке, но не предоставило оценку стоимости этих счетов.

30-летний Бэнкман-Фрид в настоящее время находится под домашним арестом в в доме его родителей в Калифорнии. Он подписал залог на 250 миллионов долларов.

Новому руководству FTX, включая эксперта по реструктуризации Джона Дж. Рэя III, удалось отследить активы на миллиарды долларов, связанные с крипто-империей, в рамках процедуры банкротства.