В Кремле подтвердили, что визит представителя Путина в США возможен

В Кремле подтвердили возможность визита представителя российского диктатора Владимира Путина в Вашингтон. Речь идет о главе российского фонда прямых инвестиций Кирилле Дмитриеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ .

Также пресс-секретарь российского диктатора отметил, планы президента США Дональда Трампа поехать в Саудовскую Аравию в мае не связаны с Путиным. Он добавил, что конкретики о дате и месте возможной встречи Трампа и Путина пока нет.

"Мы продолжаем по разным каналам наше общение с американцами. Чего-то конкретного я вам сообщить не могу", - сказал он.

Как отмечают российские СМИ, Песков заявил, что визит Дмитриева в Вашингтон "возможен", но подробности не уточнил.

Напомним, западные СМИ сообщили, что глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который в прошлом месяце был назначен специальным представителем РФ по вопросам международного экономического и инвестиционного сотрудничества, на этой неделе посетит Вашингтон.

Телеканал CNN со ссылкой на источники отметил, что Дмитриев встретится со спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку и участником переговорного процесса по войне РФ против Украины Стивом Уиткоффом.

Сам Дмитриев, комментируя информацию CNN, говорил, что такой визит "возможен".

Добавим, что Кирилл Дмитриев был включен в состав делегации РФ для переговоров с США в Эр-Рияде 18 февраля 2025 года. Он находится под санкциями западных стран с февраля 2022 года. В частности, против Дмитриева ввели санкции и США.

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