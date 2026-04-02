Пентагон ведет тайные переговоры насчет Гренландии, - NYT

Гренландия снова вышла на повестку дня США. Пентагон ведет секретные переговоры с Данией, чтобы расширить свое присутствие на острове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Пентагон ведет переговоры с Данией об использовании трех дополнительных зон на острове, что станет первым расширением американского присутствия там за десятилетия.

Какие базы интересуют США

Генерал Грегори Гийо, командующий Северным командованием США, рассказал на слушаниях в Конгрессе, что военные стремятся к "расширенному доступу к различным базам в Гренландии" из-за роста угроз и стратегической важности острова. Речь идет о:

Нарсарсуак на юге Гренландии - там есть глубоководный порт;

Кангерлуссуак на юго-западе - уже имеет длинную взлетно-посадочную полосу, способную принимать большие самолеты;

третье место, которое пока не разглашается.

Оба объекта ранее были американскими базами (Нарсарсуак оставили в 1950-х, Кангерлуссуак - в 1990-х), но их военная инфраструктура в значительной степени демонтирована.

Правовая основа и позиция Дании

США ссылаются на американо-датский оборонный договор 1951 года, который предоставляет американцам широкий военный доступ. Как отметил генерал Гийо, "нам не нужен новый договор - действующий является очень всеобъемлющим и благоприятным для наших операций".

Дания оказалась в сложном положении. С одной стороны, официальный Копенгаген должен консультироваться с Гренландией (автономной территорией в составе Датского королевства), с другой - отказать США почти невозможно.

"Дания и Гренландия в принципе могут сказать "нет" США, но на практике вы никогда так не делаете. Потому что тогда США могут представить датско-гренландский контроль над островом как угрозу безопасности и заявить, что должны взять контроль на себя", - пояснил исследователь Датского института международных отношений Ульрик Прам Гад.

Что дальше

Пентагон пока не уточняет, сколько военных планирует отправить. Генерал Гийо намекнул, что базы нужны для сил спецопераций и "морских возможностей". Переговоры продолжаются, и Дания пока не выдвигала никаких препятствий.