ua en ru
Ср, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США снова ударили по вооружению хуситов в Йемене

Среда 31 января 2024 21:45
UA EN RU
США снова ударили по вооружению хуситов в Йемене Иллюстративное фото: США снова ударили по вооружению хуситов в Йемене (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Войска Соединенных Штатов Америки сегодня, 31 января, в очередной раз атаковали объект хуситов на территории Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральное командование вооруженных сил США в Twitter.

"31 января примерно в 15:30 (по местному времени) силы центрального командования США нанесли удар и уничтожили подготовленную к запуску хуситскую ракету класса "земля-воздух", - сказано в сообщении.

Как уточнили в центральном командовании, ракету обнаружили в районе Йемена, который контролируют хуситы. Она представляла угрозу для американских самолетов.

Удары США по хуситам

Напомним, американские военные уже неоднократно наносили ракетные удары по объектам хуситов в Йемене. Причиной этому стали атаки боевиков на суда в Красном море, которые начались еще в ноябре прошлого года.

Целью американских военных неоднократно становилось вооружение хуситов. В частности, они атаковали противокорабельные ракеты, при помощи которых боевики хотели ударить по торговым судам.

Сегодня, 31 января, стало известно, что американский эсминец сбил ракету хуситов над Красным морем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Йемен ракетный удар
NEWS
США уже направили украинским военным бомбы GLSDB, - Нуланд
США уже направили украинским военным бомбы GLSDB, - Нуланд
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России