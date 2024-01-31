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США знову вдарили по озброєнню хуситів у Ємені

Середа 31 січня 2024 21:45
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США знову вдарили по озброєнню хуситів у Ємені Ілюстративне фото: США знову вдарили по озброєнню хуситів у Ємені (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Війська Сполучених Штатів Америки сьогодні, 31 січня, вкотре атакували об'єкт хуситів на території Ємену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центральне командування збройних сил США у Twitter.

"31 січня приблизно о 15:30 (за місцевим часом) сили центрального командування США завдали удару та знищили підготовлену до запуску хуситську ракету класу "земля-повітря", - сказано в повідомленні.

Як уточнили в центральному командуванні, ракету виявили в районі Ємену, який контролюють хусити. Вона являла собою загрозу для американських літаків.

Удари США по хуситах

Нагадаємо, американські військові вже неодноразово завдавали ракетних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Причиною цього стали атаки бойовиків на судна у Червоному морі, які розпочалися ще у листопаді минулого року.

Ціллю американських військових неодноразово ставало озброєння хуситів. Зокрема, вони атакували протикорабельні ракети, за допомогою яких бойовики хотіли вдарити по суднах.

Сьогодні, 31 січня, стало відомо, що американський есмінець збив ракету хуситів над Червоним морем.

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