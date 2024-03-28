Politico узнало, как Китай финансирует атаки хуситов на судна на Красное море

Китай невольно помогает Ирану перекрыть судоходство в Красном море, нанося ущерб мировым торговым потокам и ущемляя при этом собственные интересы Пекина, утверждают представители западных спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Незаконные закупки Китаем иранской нефти косвенно финансируют недавнюю череду нападений йеменских повстанцев хуситов в Красном море и оказывают охлаждающее воздействие на судоходство. Около 15% мировой торговли проходит по коридору, который ведет от Аденского залива через Красное море и Суэцкий канал, связывая Азию и Европу.

Китай покупает около 90% иранской нефти, включая сырье, продаваемое "Силами Кудс", военизированным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое отвечает за зарубежные военные операции Тегерана. "Силы Кудс" обучают и финансируют иранских террористов по всему Ближнему Востоку, например, "Хезболлу" в Ливане и йеменских повстанцев хуситов.

"Хуситы атакуют международные маршруты, и первой страной, которая от этого пострадает, будет сам Китай. Я не уверен, что они осознают, что отрезают ветку, на которой сидят", - сказал один из западных чиновников.

Хотя хуситы, как сообщается, пообещали не нападать на китайские корабли, в начале этой недели повстанцы выпустили несколько ракет по принадлежащему Китаю судну Huang Pu. Судно, зарегистрированное в Панаме, получило лишь незначительные повреждения. Неясно, знали ли хутисты о происхождении корабля.

Тем не менее, это нападение подчеркивает, что незаконные закупки нефти Китаем начали давать обратный эффект.