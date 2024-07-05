США уничтожили корабли и радиолокационную станцию хуситов в Красном море

Атаки йеменских хуситов

После вторжения ХАМАС в Израиль и начала операции израильской армии в Секторе Газа, с осени 2023 года йеменские хуситы регулярно атакуют коммерческие суда в Красном море.

Для противодействия ударам, США, Великобритания и союзники создали морскую коалицию.

В начале июля военные США ликвидировали в акватории Красного моря три безэкипажных катера йеменских хуситов. Операция была проведена в целях самообороны.

Кроме того, террористы атаковали авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", но в Командовании США отрицали этот факт.

Впрочем, в июне хуситы потопили в Красном море греческое судно-углевоз Tutor.

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