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США уничтожили корабли и радиолокационную станцию хуситов в Красном море

Фото: армия США уничтожила корабли йеменских хуситов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В четверг, 4 июля, Соединенные Штаты уничтожили два надводных корабля без экипажа в Красном море и одну радиолокационную станцию хуситов в Йемене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

В Командовании отмечается, что "американские корабли и радиолокационная станция представляют непосредственную угрозу для сил США и коалиции, а также торговых судов в регионе".

Атаки йеменских хуситов

После вторжения ХАМАС в Израиль и начала операции израильской армии в Секторе Газа, с осени 2023 года йеменские хуситы регулярно атакуют коммерческие суда в Красном море.

Для противодействия ударам, США, Великобритания и союзники создали морскую коалицию.

В начале июля военные США ликвидировали в акватории Красного моря три безэкипажных катера йеменских хуситов. Операция была проведена в целях самообороны.

Кроме того, террористы атаковали авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", но в Командовании США отрицали этот факт.

Впрочем, в июне хуситы потопили в Красном море греческое судно-углевоз Tutor.

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Йемен