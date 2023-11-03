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США не нашли фактов хищения военной помощи в Украине, - посол Бринк

Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Представители посольства США в Украине не обнаружили факты хищения военной, гуманитарной и другой помощи.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Она отметила, что после начала полномасштабного вторжения в Украину общество стало меньше толеровать коррупцию.

"Украинцы, президент Зеленский, его правительство, его парламент, даже во время войны делают много шагов для борьбы с коррупцией, в частности, привлекая к ответственности ряд чиновников и членов парламента", - добавила Бринк.

Дипломатка напомнила, что США осуществляют усиленный надзор за поставками помощи Украине.

"Могу сказать, что ни одна единица техники не была использована не по назначению; ни одна единица гуманитарной помощи или какой-либо другой прямой бюджетной поддержки или других видов помощи", - подчеркнула она.

Информация о "хищении" западного оружия

В июле 2023 года CNN писало, что якобы согласно отчету генерального инспектора Пентагона в Украине в прошлом году похитили "некоторое оружие и оборудование", предоставленное Западом. В частности, отчет охватывает период с февраля по сентябрь 2022 года. В Минобороны опровергли подобные заявления.

В сентябре Соединенные Штаты Америки назначили генерального инспектора министерства обороны Роберта Сторча наблюдателем за выделенными Украиной средствами.

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