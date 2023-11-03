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США не знайшли фактів розкрадання військової допомоги в Україні, - посол Брінк

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Представники посольства США в Україні не виявили фактів розкрадання військової, гуманітарної та іншої допомоги.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Вона зазначила, що після початку повномасштабного вторгнення в Україні суспільство стало менше толерувати корупцію. 

"Українці, президент Зеленський, його уряд, його парламент, навіть під час війни роблять багато кроків для боротьби з корупцією, зокрема притягуючи до відповідальності низку високопосадовців та членів парламенту", - додала Брінк.

Дипломатка нагадала, що США здійснюють посилений нагляд за постачанням допомоги Україні.

"Можу сказати, що жодна одиниця техніки не була використана не за призначенням; жодна одиниця гуманітарної допомоги або будь-якої іншої прямої бюджетної підтримки чи інших видів допомоги", - підкреслила вона.

Інформація про "розкрадання" західної зброї

В липні 2023 року CNN писало, що нібито відповідно до звіту генерального інспектора Пентагону в Україні минулого року викрали "деяку зброю та обладнання", яке було надане Заходом. Зокрема звіт охоплює період з лютого по вересень 2022 року. У Міноборони спростували такі заяви.

В вересні Сполучені Штати Америки призначили генерального інспектора міністерства оборони Роберта Сторча наглядачем за виділеними Україні коштами.

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Сполучені Штати АмерикиВійськова допомога