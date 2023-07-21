В СМИ заявили о "хищении" западного оружия в Украине. Минобороны опровергает

Инспекция США по линии материально-технической помощи заявила об отсутствии претензий со стороны Штатов по учету Украины военной помощи.

Об этом рассказал заместитель Министра обороны Владимир Гаврилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу органа.

Информация о "хищении" западного оружия

CNN писало, что якобы согласно отчету генерального инспектора Пентагона в Украине в прошлом году похитили "некоторое оружие и оборудование", которое было предоставлено Западом. В частности отчет охватывает период с февраля по сентябрь 2022 года. В то же время украинские спецслужбы раскрыли заговоры по похищению военной помощи.

С начала полномасштабного вторжения России Пентагон отслеживал и контролировал все американское оборудование, которое поступает в Украину. Однако он столкнулся с проблемами из-за ограниченного присутствия США в стране.

Вся помощь в Украине учтена

"Артиллерия, боеприпасы, сложные системы ПВО, бронетехника - в Украине все учтено. В прошлом году была внедрена автоматизированная система учета и прохождения всего ВВТ через логистику", - рассказал Гаврилов.

Как отметил заместитель министра обороны, благодаря помощи партнеров были введены программы LOGFAS и "Каравай". Последние же позволяют по штрих-коду и QR-коду сопровождать военную технику в воинскую часть. Также можно приехать в часть и проверить, что в ней хранится.