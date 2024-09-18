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Представители Госдепа США ознакомились с "элементами" плана победы Зеленского

Среда 18 сентября 2024 09:22
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Представители Госдепа США ознакомились с "элементами" плана победы Зеленского Фото: Мэттью Миллер, представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (Gett)
Автор: Сергей Пышкин

Представители Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (США) ознакомились с элементами плана победы Украины. Это произошло во время их последнего визита в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Госдепа Мэтью Миллера во время брифинга.

"Нас ознакомили с элементами плана, когда мы были в Киеве на прошлой неделе, и да, мы разделяем оценку Томас-Гринфилд (Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН, - ред.). Как сказал президент Владимир Зеленский, он с нетерпением ждет детального представления этого плана президенту (Джо Байден, глава Белого дома, - ред.) в ближайшие дни и недели, и я думаю, что мы дождемся этой встречи, прежде чем делать какие-то дальнейшие выводы по нему", - заявил Миллер.

В то же время Миллер отказался комментировать то, существуют ли какие-то временные рамки по реализации плана победы. Как он пояснил, именно Зеленский должен описать все детали.

План победы Украины

Во время Форума «Украина 2024. Независимость» Зеленский заявил, что уже в сентябре планирует представить план победы Украины Байдену. В частности он отмечал, что это позволит понять Киеву, готовы ли союзники к тому, чтобы наша страна победила, или же Запад желает лишь сдерживать диктатора Владимира Путина.

Также известно, что президент представит план, как действующему президенту США, так и двум кандидатам.

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