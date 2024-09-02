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Украина вступит в НАТО в границах 1991 года, - Стефанишина

Украина, Понедельник 02 сентября 2024 10:41
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Украина вступит в НАТО в границах 1991 года, - Стефанишина Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Украина присоединится к Североатлантическому альянсу как суверенная, независимая страна в пределах границ 1991 года. Остальные варианты не обсуждались.

Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о вступлении в НАТО "частями", то есть территориями, контролируемой Украиной де-факто, Стефанишина заявила: "Я не считаю, что Украина должна предлагать сейчас какие-то решения до того, как союзники не предложили украинское членство в Альянсе".

По ее словам, Украина будет слышать всех союзников, вести переговоры с каждым из 32 государств-членов НАТО.

"Мы не будем никогда задавать вопросы относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО", - сказала она.

Стефанишина пояснила, что на этапе, когда речь будет о ратификации решения о признании Украины в НАТО, Киев будет общаться со всеми, и этот процесс будет открытым, публичным. "Но на данном этапе между Украиной и союзниками не создан ни один формат, где такие дискуссии могут иметь место", - добавила она.

Напомним, в августе 2024 года абсолютное большинство украинцев продолжает демонстрировать свою неготовность выполнять требования России для окончания войны.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, на признание оккупированных территорий частью РФ ради прекращения войны готовы пойти только 9% украинцев, а неприемлемым считает 81%.

Готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили 18,5% украинцев, но большинство считает это неприемлемым (67%).

Неприемлем для абсолютного большинства украинцев и отказ от членства в Европейском Союзе (71%), а готовых откзаться - 17%.

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