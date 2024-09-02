Украина вступит в НАТО в границах 1991 года, - Стефанишина

Украина присоединится к Североатлантическому альянсу как суверенная, независимая страна в пределах границ 1991 года. Остальные варианты не обсуждались.

Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в интервью РБК-Украина .

Отвечая на вопрос о вступлении в НАТО "частями", то есть территориями, контролируемой Украиной де-факто, Стефанишина заявила: "Я не считаю, что Украина должна предлагать сейчас какие-то решения до того, как союзники не предложили украинское членство в Альянсе".

По ее словам, Украина будет слышать всех союзников, вести переговоры с каждым из 32 государств-членов НАТО.

"Мы не будем никогда задавать вопросы относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО", - сказала она.

Стефанишина пояснила, что на этапе, когда речь будет о ратификации решения о признании Украины в НАТО, Киев будет общаться со всеми, и этот процесс будет открытым, публичным. "Но на данном этапе между Украиной и союзниками не создан ни один формат, где такие дискуссии могут иметь место", - добавила она.