США ликвидировали трех главарей ИГИЛ в Сирии, - NYT

Соединенные Штаты провели успешную контртеррористическую операцию на севере Сирии, в ходе которой ликвидировали трех главарей "Исламского государства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Отмечается, что атаки начались утром 6 октября, когда американские ССО высадились из вертолетов и убили Раккана Вахида аль-Шаммари.

Журналисты пишут, что, по данным Пентагона, террорист способствовал контрабанде оружия и боевиков для поддержки операций ИГИЛ.

"Рейд был редкой операцией на территории Сирии и состоялся всего в нескольких милях от сирийского аэродрома, где базируются российские войска", - детализировали в газете.

NYT добавляет, что уже через несколько часов США с помощью дрона нанесли еще один удар и убили заместителя лидера "Исламского государства" в Сирии и человека, ответственного за работу с пленными.

"Эти нападения нанесли ИГИЛ сильнейший удар после февральского рейда на северо-западе Сирии, который привел к смерти главного лидера террористической группировки Абу Ибрагима аль-Гашеми аль-Кураши", - подытожили представители СМИ.