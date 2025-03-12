Китайские корабли почти месяц проводили военные учения вокруг Австралии

Китай в течение почти месяца вокруг Австралии проводил военные учения кораблей. Это заставило Австралию критически оценить возможности своего флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Почти месяц австралийские войска находились в состоянии боевой готовности, когда флотилия кораблей военно-морских сил Китая проводила учения вокруг Австралии. Фактически корабли Китая почти окружили Австралию во время своих маневров. Они заходили и выходили из исключительной экономической зоны Австралии.



Фото: маневры китайских кораблей вокруг Австралии (nytimes.com)



Также китайские корабли стреляли боевыми ракетами вблизи коммерческого воздушного пространства, заставив десятки гражданских рейсов изменить маршрут. Корабли прошли мимо Перта в Западной Австралии через несколько дней после того, как американская атомная подводная лодка пришвартовалась на соседней военно-морской базе.

Сейчас учения завершились, а китайские корабли направились на север в Индонезию.

Фактически Китай не нарушил международное право, но власти Австралии жаловались на действия Пекина. В то же время это заставило страну критически взглянуть на собственный устаревший флот, оценить свою зависимость от США и растущую силу крупнейшего торгового партнера - Китая.

Как пишет NYT, в развертывании трех китайских кораблей - крейсера, фрегата и танкера-пополнителя - не было ничего технически впечатляющего или стратегически важного. Китай в очередной раз продемонстрировал, как далеко могут заходить его корабли.

Но это показало недостатки Австралии, ее флот является самым старым и самым маленьким со времен Второй мировой войны. У него есть два танкера, которые имеют решающее значение для навигации на большие расстояния, но оба корабля не работают.

Два китайских военных корабля имеют вместе 144 ракетные установки, в то время как 10 кораблей ВМС Австралии имеют в общей сложности 200 установок.

Отмечается, что австралийские силы могут полагаться на помощь дружественных стран, таких как Новая Зеландия, которая дозаправляла австралийский корабль в Тасмановом море, когда две страны совместно следили за китайскими кораблями.