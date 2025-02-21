Китай проводит учения с участием военных кораблей вблизи Австралии

Китай начал военные учения в Тасмановом море, которое расположено между Австралией и Новой Зеландией. В учениях задействованы китайские военные корабли.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

По словам Албанезе, Китай предупредил, что военные корабли могут открыть огонь во время учений в Тасмановом море.

Фото: Тасманово море на карте (asia.nikkei.com)

Коммерческие рейсы были предупреждены о необходимости избегать воздушного пространства над Тасмановым морем между Австралией и Новой Зеландией. При этом уже по меньшей мере три рейса изменили свой курс после предупреждения Китай.

По информации Euronews, после предупреждения представители австралийских оборонных ведомств заявили, что не уверены в том, проводил ли Китай боевые стрельбы.

В свою очередь премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что опасность уже миновала.

"Непосредственной опасности для австралийских или новозеландских объектов не было", - рассказал он.

Австралийские и новозеландские военные корабли и самолеты P-8 Poseidon в течение нескольких дней вели наблюдение за тремя китайскими военными кораблями - фрегатом Hengyang, крейсером Zunyi и судном пополнения Weishanhu.

Альбанезе подчеркнул, что китайские учения были законными и проходили в международных водах за пределами исключительной экономической зоны Австралии.

В свою очередь министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что присутствие китайских кораблей неподалеку от Австралии - это развивающаяся ситуация, и что она будет "обсуждать это с китайцами".

"Мы уже обсудили на официальном уровне вопрос об уведомлении и прозрачности этих учений, особенно учений с боевой стрельбой", - уточнила она.